Москва, 8 апреля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина о свободном интернете говорят о том, что он зачастую гораздо более демократичен, чем депутаты Госдумы или его собственные подчиненные. Он доказывал это не раз и не два, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Глава государства прекрасно понимает, что запреты ведут только к росту протестных настроений», — отметил политолог.

Препятствовать негативным явлениям в сети или её использованию для совершения преступлений несомненно надо. Но другими методами, например, повышением квалификации и оснащенности тех лиц, которые ведут такую борьбу.

«Что касается Рунета, то в России должна быть готова инфраструктура для функционирования в условиях войны, но в мирное время — это будет только мешать развитию страны», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников X Российского форума по управлению интернетом заявил, что интернет должен оставаться свободным.

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