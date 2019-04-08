Ярославль, 8 апреля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Руководитель аппарата мэрии Ярославля Лилия Корнакова уходит со своего поста. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM. Заявление об увольнении по собственному желанию она написала 8 апреля.

City-yaroslavl.ru Лилия Корнакова

По информации ИА REGNUM, Корнакова может перейти на работу в Солнечногорский район Московской области, где работает главой экс-мэр Ярославля Владимир Слепцов. Часть сотрудников мэрии после увольнения Слепцова в октябре 2018 года сразу перешла с ним в Подмосковье, а часть, видимо, рассчитывала остаться в Ярославле и при новом градоначальнике.

Судя по всему, для многих ярославцев эти расчеты не оправдались. Новый мэр Владимир Волков планомерно продолжает заменять ключевых чиновников и руководителей муниципальных предприятий на иногородних.