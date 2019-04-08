Якутск, 8 апреля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Планы развития туризма на арктической территории России вполне реальны при условии, что в его развитие будут вложены и не разворованы десятки миллиардов рублей. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин, комментируя прогноз Минэкономразвития РФ о том, что турпоток будет измеряться сотнями и тысячами туристов после принятия законопроекта, уточняющего порядок захода туристических судов в порты Арктики и ДФО.

В. Кузнецов. rus-arc.ru Туристы на о. Земля Георга

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«Когда я летаю по арктическим районам, у меня создаётся такое впечатление, что там люди живут даже не в XIX, а в XVIII веке, ну или в начале XIX-го. Тут разве что пока можно говорить только о том, чтобы приехать — посмотреть на эту экзотику и на то, как всё застопорилось и остановилось в развитии. Я думаю, что в перспективе, конечно же, азиатским туристам интересно ездить в Мурманск или в Карелию, они едут туда посмотреть на закаты и северное сияние и зачать там ребёнка. Я думаю, что эта схема, скорее всего, будет пользоваться успехом», — высказал мнение депутат.

Он иронизирует, что если из Арктики не вывезут скопившиеся там тонны мусора, то туристы могут приезжать туда посмотреть на мусор.

«Остатки какой-то техники, брошенные дома, заброшенные посёлки — я сомневаюсь, что в российской Арктике туристам будет интересно. У нас есть Ленские столбы, которые в двух часах езды от Якутска, и нет ни одного домика, где можно было бы остановиться, нет ресторана и вообще нет ни одного объекта, необходимого для развития туризма. Притом что Ленские столбы — это серьёзный туристический объект, который является таковым уже в течение 25 лет, но он до сих пор не получил никакого развития. Небольшие деньги, которые на них за это время выделялись, были просто поделены. То есть сегодня там пришвартовать корабль невозможно, стоянок для лодок — нет, туалетов — тоже, комфортно переночевать — негде. Элементарного нет, ни говоря уже о чём-то сверхъестественном», — отметил Гаврил Парахин.

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Он считает, что о туризме в якутской Арктике бесполезно говорить, пока не будет организован комфортный туризм на Ленских столбах и Табагинском мысе, а также до тех пор пока в республике не построят мост через реку Лена под Якутском.

«В общем, планы развить туризм в Арктике реальны, но у нас сама исполнительность хромает, и очень развита коррупция, — подытожил депутат. — Поэтому можно об этом мечтать, но чтобы воплотить эти мечты в жизнь, потребуется не один десяток миллиардов рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдумой РФ в первом чтении принят законопроект, которым установлен перечень портов Арктики и Дальнего Востока, где иностранным туристским судам разрешается осуществлять посадку и высадку на берег пассажиров.

«Принятие закона повысит интерес к русской Арктике», — отметил замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин, указав на то, что нормы будут стимулировать туроператоров расширять маршруты для привлечения иностранных туристов. Турпоток будет измеряться сотнями и тысячами туристов, считают в минэкономразвития страны.

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