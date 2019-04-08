Калуга, 8 апреля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В каждом третьем проверенном автобусе сотрудники ГИБДД нашли нарушения в ходе оперативного мероприятия «Автобус». В ходе рейда было проанализировано, как водители, занимающиеся перевозкой пассажиров, следят за техническим состоянием своих машин. Было проверено 50 автобусов, сообщает 8 апреля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

Kaluganews.com У пассажирского автобуса на ходу оторвало два правых колеса

По информации, озвученной на совещании, в ходе операции «Автобус», в первую очередь, была проверена оснащенность пассажирского транспорта тахографами. Они предназначены для контроля регистрации скорости, а также режима труда и отдыха. Их наличие и исправное состояние обязательно для каждого водителя, занимающегося пассажирскими перевозками. Однако половина выписанных административных протоколов была связана непосредственно с нарушением установок и техническими неисправностями тахографов.

По информации социальных сетей, 7 апреля в пригороде Калуги, у пассажирского автобуса марки «ПАЗ», выполнявшего рейс по маршруту «Погореловка — Перемышль — Калуга», на ходу оторвало два правых колеса.

Как утверждают очевидцы происшествия, лишь чудом автобус с пассажирами не перевернулся. Людей больше всего напугали неадекватные действия водителя автобуса, который не открыл двери, чтобы пассажиры смогли покинуть внезапно сломавшийся автобус, а бросился искать потерянные колёса.