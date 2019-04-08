Москва, 8 апреля, 2019, 11:25 — ИА Регнум. ФСБ и провайдеры МТС, «МегаФон» и «Билайн» выступили против внедрения в России технологии виртуальных сим-карт (Embedded Sim, eSim). Об этом 8 апреля сообщил РБК.

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Отмечается, что свою позицию ведомство и операторы озвучили на совещании, которое прошло ещё в конце марта 2019 года. Издание пишет, что операторы опасаются обострения конкуренции и сокращения выручки, в то время как в ФСБ считают, что в случае внедрения eSim возникнут сложности с применением в виртуальных сим-картах отечественной криптографии. Отмечается, что получить комментарии у официальных представителей службы не удалось.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что с идеей реализовать в России технологию виртуальных сим-карт выступило Минкомсвязи РФ. Благодаря этой технологии абоненту не нужно будет посещать офис провайдера для получения сим-карты. Эта технология реализована в новых смартфонах компаний Apple и Samsung.