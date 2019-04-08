Москва, 8 апреля, 2019, 11:25 — ИА Регнум. «Усталость» от санкций против России — это результат анализа последствий их введения для бизнеса Америки, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыльные пузыри

«США создавались на принципе свободного предпринимательства, там все хотят «делать деньги», это страна бизнесменов. Их связи с Конгрессом легальны и их влияние на решения конгрессменов — огромное», — пояснил политолог.

Американские предприниматели видят, что санкции не работают, Россия не становится «на колени», как пророчил ещё президент Обама, а европейцы занимают их места на рынке. Плюс снижается использование доллара в расчетах между многими странами и Россией.

«Кроме того, пресловутый «Северный поток — 2» в итоге заработает в концу 2019 года, а построен он без участия американцев. Вот эти мысли и передают американские бизнесмены своим конгрессменам и они тут же «устают», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. «Мы сталкиваемся с некоторой усталостью от санкций», — заявил сенатор Марко Рубио.

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