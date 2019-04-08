Москва, 8 апреля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по природным ресурсам принял ряд поправок к законопроекту о крабовых аукционах, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля. Законопроект Госдума обсудит на заседании 9 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Еще одно заседание комитета состоится после парламентских слушаний, которые намечены на 14:00 мск.

Всего поступила 71 поправка. Комитет поддержал поправку, согласно которой пользователем краба может быть только зарегистрированное в субъекте РФ юрлицо. Прописывается порядок проведения аукционов, они будут проходить в электронном виде.

Еще один блок поддержанных поправок связан со сроками реализации инвестпроектов и санкциями для нерадивых юрлиц. Поправками ограничивается срок реализации инвестпроекта — пять лет, если проект не будет реализован, то во вне судебного порядка приостанавливается разрешение на добычу краба.

Правительственным законопроектом устанавливаются квоты добычи (вылова) крабов, которые предоставляются в инвестиционных целях. Предполагается, что квоты распределяются между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) в долевом соотношении по результатам проведения аукциона, в размере до 50% общего допустимого улова крабов. Доли квоты закрепляются на 10 лет на основании договора.

Еще одной поддержанной комитетом поправкой доли квоты закрепляются на 15 лет. В этом случае необходимые объемы строительства судов можно будет реализовать, отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Сейчас предусматривается проведение аукционов по продаже квот на добычу водных биоресурсов в инвестиционных целях в размере до 25% общего допустимого улова водных биоресурсов.

По подсчетам правительства, принятие закона приведет к росту доходов федерального бюджета за счет реализации в 2019 — 2020 годах на аукционах прав на добычу (вылов) крабов в общем размере около 82 млрд рублей, эти доходы уже запланированы федеральным бюджетом.