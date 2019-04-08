Якутск, 8 апреля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Введение в России новых налогов объясняется необходимостью финансировать содержание множества чиновников. Учитывая их количество, действия правительства РФ по дополнению Налогового кодекса страны новыми статьями закономерны, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук из Якутии Юрий Данилов.

Три толстяка

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«Такой зуд и рвение у правительственных мужей, вводящих всё новые и новые поборы в виде налогов, штрафов и пени, объясняются отнюдь не весенним обострением или аллергией на весенний аромат расцветающей природы, — уверен эксперт. — Это закономерность, ибо разбухший бюрократический аппарат в России нужно финансировать из какого-то бюджетного источника. Вот и добрались теперь до утлых вёсельных лодчонок и лодок с мощностью до 5 лошадиных сил. Воистину: жизнь в России становится всё веселее, но явно не лучше для простых людей!».

По мнению Юрия Данилова, введение новых налогов безосновательно, так как цена нефти растёт, а, следовательно, казна и так достаточно пополняется.

«Интересно, а до каких пор Россия будет списывать долги странам, отставшим в своём развитии в прошлом столетии, ранее бывшим друзьям СССР? Или просто перечислять сотни миллионов долларов, давно отделившимся странам бывшего СССР, которые стали поставщиками контрафактного товара, наркотиков и нелегальных мигрантов? — задумался над этими вопросами эксперт, пытаясь проанализировать российскую налоговую политику. — Вероятно, что решительное пресечение этих противоправных действий и коррупции у чиновников обеспечит бюджет минимум на 10%. А введение новых налогов и поборов с населения в России недопустимо!

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла предложенную правительством РФ поправку в Налоговый кодекс страны, цель которой — включение вёсельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в перечень облагаемых налогом.

Напомним, в начале апреля также был принят законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс будут добавлены новые главы — туда внесён ряд платежей, которые раньше не были налоговыми. Речь о гостиничном и экологическом налогах, сборах на утилизацию мусора, а также с пользователей автодорог и операторов связи.

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