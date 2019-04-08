Вашингтон, 8 апреля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности начальника аппарата Белого дома Мик Малвейни высказал свое отношение к желанию членов Демократической партии получить информацию о финансовой деятельности президента США Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News 7 апреля.

Дональд Трамп

На вопрос ведущего получат, ли когда-нибудь демократы доступ к налоговым декларациям Трампа, действующий глава администрации ответил:

«Никогда. Они и не должны. … Этот вопрос уже поднимался во время выборов. Избиратели знали, что президент мог опубликовать данные о налоговых взносах за 6 лет, и они знали, что он этого не сделал, и они все равно его выбрали. Что, конечно, и сводит демократов с ума».

Напомним, последней попыткой находящихся в оппозиции к Трампу демократов получить доступ к его финансовой информации, стал официальный запрос конгрессмена Ричарда Нила к налоговой службе США. В своем официальном письме конгрессмен от штата Массачусетс потребовал передать ему данные о налоговых отчислениях Дональда Трампа и нескольких его компаний за последние шесть лет.

Прежде вопрос о финансовой чистоплотности президента США неоднократно поднимался различными противниками политики Белого дома, и каждый раз ответом администрации служил аргумент о невозможности публикации финансовой информации до окончания аудита. Отметим, что в соответствии с законодательством США президент и вице-президент находятся под непрерывным финансовым аудитом.