Ярославль, 8 апреля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. В Ярославской области получить дополнительное образование можно будет только при наличии сертификата, который будет выдаваться родителям. О новой системе рассказала 8 апреля на общегородском совещании заместитель директора департамента образования мэрии Ярославля Елена Ильина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Система в рамках национального проекта «Доступное дополнительное образование» вводится на территории области в 2019 году. Сертификат будет нужен, чтобы получать услуги муниципальных учреждений дополнительного образования. Без сертификата в кружок и секцию не запишут.

Каждый сертификат будет иметь денежный номинал, который устанавливают местные власти. В Ярославле он составит 9200 рублей. Материального носителя сертификата не будет.

«Это реестровая запись, которая дает возможность ребенку получить дополнительное образование за счет средств государства. Если ребенок не выбирает дополнительное образование, средства не накапливаются, не обналичиваются и не передаются другому ребенку», — рассказала Елена Ильина.

Реформа предполагает некоторые ограничения. Например, можно будет выбрать не более 5 кружков. Сейчас их число не ограничено. Выдачей сертификатов займутся муниципальные учреждения образования. Чтобы получить его в Ярославле, придется подтвердить факт проживания в в городе.

Обладатель документа получит доступ в личный кабинет, где можно будет увидеть список доступных образовательных программ. Кампания по выдаче сертификатов начнется 15 апреля и продлится 4 месяца — до 15 августа. Сертификат нужно будет активировать.

По словам Елены Ильиной, пока система сертификации не скажется на финансировании муниципальных учреждений дополнительного образования. Они по-прежнему будут получать муниципальное задание и финансирование из городского бюджета на свою деятельность. При этом деньги по сертификатам смогут получать и частные образовательные центры, которые сертифицируют свои образовательные услуги.

Очевидно, что, когда система заработает, это приведет к конкуренции между муниципальными и частными центрами за бюджетное финансирование. Впрочем, пока говорить об этом рано — реформа только в начале пути.