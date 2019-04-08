Москва, 8 апреля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Засуха в Европе и вызванный ею дефицит зерна создаёт выгодную ситуацию для экспорта российского хлеба, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о растущих потребностях стран ЕС в зерне.

Пшеница

«Конечно, это создаёт более выгодную ситуацию для экспорта нашего хлеба, — сказал Дзарасов. — Но дело в том, что российские специалисты-аграрники уже давно говорят о том, что экспорт зерна в сыром виде не так выгоден, как его переработка в кормовые добавки для выращивания скота. Иными словами, выгоднее стимулировать рост мяса и экспортировать его. Но такой подход требует развития нашей химической и перерабатывающей промышленности и разработки новых технологий. Сейчас в мире в этой области (переработки зерна на добавки для кормов) происходит технологический бум».

Кроме того, экономист отметил, что, если ЕС испытывает большую потребность в сыром зерне, то южные соседи России, например Иран, как раз столкнулись с недостатком продовольствия и в том числе мяса.

«Это большой и близко находящийся рынок, — сказал Дзарасов. — К тому же он стал доступным за счёт развития железнодорожного транспорта, когда Азербайджан достроил там необходимые километры железнодорожных путей, чтобы связать свою транспортную систему с иранской. А мы связаны с Азербайджаном. Так что теперь у нас открылся доступ на этот очень динамичный рынок, испытывающий большую потребность в продовольствии. Тем более что Иран, несмотря на американские санкции, всё-таки продаёт нефть, и у него есть средства закупать продовольствие. Это, как мне кажется, более интересно для российского сельского хозяйства, но требует значительных капиталовложений».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным газеты Der Spiegel, «засуха на территории Европы в 2018 году привела к глобальному дефициту зерна». Как следствие в Европе выросла потребность в зерне, обеспечившая рост цен на этот вид сельскохозяйственной продукции.