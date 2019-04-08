Кемерово, 8 апреля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Новые угольные энергоблоки, построенные Сибирской генерирующей компанией в Кузбассе в первую волну инвестиционных проектов в энергетику, подтвердили свою востребованность рынком, производственную и экологическую эффективность. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью компании.

СГК Энергоблок, построенный Сибирской генерирующей компанией

Известно, что всего по программе договоров о предоставлении мощности в России введено 132 объекта генерации. Из них в Кузбассе построено семь: два энергоблока на Беловской ГРЭС, два на Томь-Усинской ГРЭС, два блока на ГТЭС «Новокузнецкая» и один на Ново-Кемеровской ТЭЦ суммарной установленной мощностью 1 118 МВт. С учётом выведенных из эксплуатации агрегатов чистый прирост мощности кузбасских ТЭС СГК по итогам реализации инвестпроектов составил 546 МВт.

По оценкам некоммерческого партнёрства «Совет рынка», в Сибири именно новые и модернизированные энергоблоки, работающие на угле, продемонстрировали наибольший коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). Так, КИУМ угольной генерации в Сибири за 2018 год составил 48% для нового оборудования и 38% — для модернизируемых объектов. Для сравнения, КИУМ газовой генерации для построенных с нуля генерирующих мощностей в Сибири составляет лишь 9%.

Востребованность четырёх модернизированных энергоблоков СГК в Кузбассе в 2018 году превысила среднесибирские показатели. Так, на Беловской ГРЭС КИУМ блока № 4 составил 55%, блока № 6 — 47%. На Томь-Усинской ГРЭС блок № 4 — 56%, блок № 5 — 53%, — отмечается в официальном сообщении СГК.

По оценкам специалистов, высокая загрузка и востребованность угольной генерации в Сибири связана с низкой себестоимостью производства электрической энергии в сравнении с газовой из-за короткого плеча доставки твёрдого топлива. Использованные технические решения при модернизации оборудования сократили удельный расход угля на производство и, соответственно, выбросы в атмосферу.

Так, удельный расход топлива на выработку электроэнергии на двух энергоблоках Беловской ГРЭС снизился на 5,4 грамма на кВт⋅ч, теплоэнергии — на 2,4 кг/Гкал, что суммарно соответствует 38 тыс. тонн угля в год. Удельный расход условного топлива на электроэнергию на Томь-Усинской ГРЭС снизился на 5,3 грамма на кВт⋅ч, что соответствует в среднем 49 тыс. тонн угля в год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, очередной проект по модернизации генерирующего оборудования в Кузбассе планируется на самой крупной электростанции региона. 3 апреля 2019 года Системный оператор ЕЭС опубликовал предварительный перечень проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на 2022−2024 годы, в числе которых — модернизация паросиловой установки установленной мощностью 200 МВт Томь-Усинской ГРЭС.