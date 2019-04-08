Штутгарт, Германия, 8 апреля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Porsche AG решил бороться со спекулянтами, которые перепродают автомобили компании, выпущенные ограниченным тиражом. Об этом заявил генеральный директор компании Porsche Оливер Блюм в интервью британскому порталу Autocar.

Motor1 Porsche 911 GT3 RS 2018 года

Немецкая компания разработает ряд мер для того, чтобы редкие автомобили покупали не перекупщики, а те, кто будет на них ездить.

Среди возможных вариантов борьбы со спекулянтами — запрет на перепродажу автомобилей лимитированной серии в течение некоторого периода после покупки машины у дилера.

«Мы заинтересованы в том, чтобы продавать автомобили водителям, а не бизнесменам. Мы так много любви вкладываем в наши модели и хотим, чтобы на них ездили, а не хранили в гараже», — заявил Блюм.

В качестве примера машины, которая стала жертвой спекулянтов, издание называет уникальную модель 911 R, которая за несколько недель после выпуска подорожала в разы по сравнению с начальной ценой.

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