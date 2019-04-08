Киев, 8 апреля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В понедельник, 8 апреля, бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире одного из местных телеканалов назвала русскоязычных граждан страны «рабами» и «оккупантами». Точнее говоря, она сказала, что на Украине вообще «нет русскоязычного населения», потому что на русском языке говорят только «рабы» или «оккупанты», и по мысли депутата они, видимо, не являются людьми, а потому не являются и населением.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Также Фарион заявила, что русскоязычным гражданам страны, если они не знают украинского языка, следует запретить как получение образования, так и получение работы, причем делать все эти вещи власти должны «с улыбкой на устах».

Ирина Фарион — один из самых ярких представителей широкой группы украинских «политиков» и «общественных деятелей», которые регулярно позволяют себе нацистские выпады и выходки и которые при этом не только не преследуются по закону (который в нормальной стране должен защищать граждан), но и прямо спонсируются действующей властью.

Опровергнуть высказывания бывшего члена ВЛКСМ (вступила в комсомол в 14 лет) и бывшего члена КПСС (получила членский билет в 24 года), конечно, нетрудно. Интереснее другое: зачем майданная власть, общающаяся в своем кругу на русском языке, оплачивает эту околонацистскую клоунаду в стране, где по-русски думают и говорят две трети граждан.

С одной стороны, постоянные безнаказанные выходки должны деморализовать русскоязычное большинство страны, заставить их чувствовать себя не вполне гражданами. С другой стороны, высказывания «доктора наук» Фарион должны воодушевлять поклонников Бандеры и Шухевича: этих граждан майданная власть точно так же грабит, но пусть им хотя бы будет приятно, что русских унизили. В-третьих, первые лица официальной майданной власти на фоне этой группы агрессивных умалишенных выглядят гораздо лучше, нежели без такого фона; достаточно вспомнить, что именно благодаря этому Петр Порошенко выиграл выборы в 2014 году.

Наконец, в-четвертых, нацистские выходки отлично помогают подмене дискурса. Вместо того чтобы обсуждать печальную социальную ситуацию и беспросветную — экономическую, вместо того чтобы говорить о том, что во втором туре президентских выборов выбирать придется между олигархом с руками по локоть в крови и представителем другого, точно такого же олигарха — вместо всего этого предлагается обсуждать «рабов и оккупантов», а также ментальное здоровье бывших депутатов.

Нацисты по вызову — это недорогой и, как кажется действующей власти Украины, эффективный способ достичь всех этих целей сразу. Правда, от этого несколько портится социальный климат, но им-то в этой стране не жить, а детям их — тем более.

И, конечно, нельзя не отметить, что в соответствие с известным психологическим феноменом нацисты по вызову выдвигают в адрес оппонента именно те упреки, которые как нельзя лучше подходят им самим. Не «присвоенному» ими народу, а им лично. Именно люди с психологией рабов считают унижение лучшим средством борьбы. Именно оккупанты насаждают «правильный» язык с помощью унижения и силы. Так что Ирина Фарион описала свой психологический портрет довольно точно.