Майкоп, 8 апреля, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Благодаря поддержке федерального центра Республика Адыгея имеет все возможности, чтобы совершить качественный рывок в социально-экономическом развитии региона. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов 8 апреля по итогам участия в форуме «Национальные проекты — этап «реализация».

Пресс-служба главы Республики Адыгея Форум «Национальные проекты – этап «реализация»

Форум «Национальные проекты — этап «реализация» под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева состоялся в Московской области на площадке Корпоративного университета Сбербанка. В его рамках состоялась серия совещаний и круглых столов по реализации национальных проектов в регионах России. В частности, члены правительства РФ обсудили с главами субъектов и ответственными руководителями по отраслям задачи, которые необходимо решить для достижения национальных целей, поставленных президентом страны в мае 2018 года. Были изучены лучшие управленческие практики регионов, роль проектных офисов в реализации нацпроектов и другие вопросы. Также были намечены индикаторы эффективности работы, указано на необходимость жёсткого контроля за расходованием бюджетных средств. Федеральные ассигнования регионы будут получать в зависимости от достигнутых результатов. Всего, по данным Минфина России, за шесть лет на реализацию нацпроектов предусмотрено 25,7 трлн рублей, в том числе 13,2 трлн рублей — из федеральной казны.

Отметим, в Адыгее утверждено 47 региональных проектов, направленных на достижение целей и задач федеральных проектов, заключены соответствующие соглашения с руководителями федеральных проектов. За шесть лет на реализацию региональных проектов запланировано направить 15,3 млрд рублей.

«Нами проделана большая работа по синхронизации целевых ориентиров нового майского указа президента России с показателями Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года, поскольку все задачи в разных отраслях деятельности, в конечном счёте, взаимосвязаны и направлены на улучшение жизни людей. Сегодня, благодаря поддержке федерального центра, мы имеем все возможности, чтобы сделать качественный рывок в социально-экономическом развитии региона», — прокомментировал Мурат Кумпилов.