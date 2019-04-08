Москва, 8 апреля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Рейтинг о количестве ДТП в регионах России не учитывает число жителей в субъектах федерации. Понятно, что в Краснодарском крае ДТП априори будет больше, нежели на Чукотке. То есть без поправочного коэффициента (численность населения) такой рейтинг не совсем точен, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

«Позитивная составляющая рейтинга заключается в том, что жители регионов России получают достаточно объективные данные о работе властей в этом сегменте», — считает эксперт.

Например, для руководства Краснодарского края и Башкирии — это достаточно тревожный звонок. Врио главы республики Радий Хабиров, зная неутешительную статистику в республике еще прошлой осенью говорил о своей ответственности перед президентом страны. Надеюсь, его системная работа сможет исправить ситуацию в республике.

«Крайне важно, чтобы ГИБДД концентрировалась не только на собираемости штрафов (о чем некоторые губернаторы говорят открыто), но и на профилактике правонарушений, а также предотвращении ДТП.

Например, в той же Уфе работу регулировщиков в час пик можно видеть крайне редко, а это — важнейший элемент работы ГИБДД», — высказал свое мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в результате ДТП погибли более 18 тыс. человек на дорогах по всей России

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