Красноярск, 8 апреля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. На должность министра экологии и рационального природопользования Красноярского края назначен экс-мэр города Зеленогорска Павел Корчашкин.

Вадим Кофман, krskstate.ru Новый министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 апреля, в краевом правительстве, губернатор Александр Усс провел встречу с Павлом Корчашкиным, в ходе которой «сделал акцент на необходимости интенсифицировать работу по снижению количества вредных выбросов в атмосферу». В качестве ориентира в работе министерства краевые власти назвали поддержанный правительством России комплексный план по улучшению экологической обстановки.

На встрече с новым министром губернатор остановился на теме «мусорной» реформы. По его словам, власти «столкнулись с совершенно обоснованными жалобами населения», связанными в первую очередь «с неорганизованностью и безответственностью лиц, которые должны эти задачи выполнять».

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«Поэтому попрошу вас с первых дней обратить самое серьёзное внимание на эту реформу. Надо сделать так, чтобы люди почувствовали пользу от этого процесса», — сказал Усс Корчашкину.

В целом губернатор ждёт от нового министра «активной позиции» в решении актуальных задач:

«Работы у вас и у вашего министерства очень много, я буду ждать от вас активной позиции как в решении стоящих перед ведомством задач, так и в выстраивании диалога с активистами-общественниками, жителями края, которые заинтересованы в том, чтобы экологическая ситуация менялась к лучшему».

Между тем новое назначение обсуждается в социальных сетях.

«Вангую, ничего не изменится», — считает подписчик паблика «Я люблю Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

"Расстрельная должность», — пишет пользователь Сергей Г. на странице паблика «7 канал Красноярск».

Действительно, перед новым министром стоят непростые задачи. Например, красноярские экологические активисты считают, что состояние экологии в краевом центре просто катастрофическое. Периодически город накрывает густым смогом, объявляются неблагоприятные метеоусловия. Такие периоды красноярцы прозвали режимами «чёрного неба». В происходящем они винят промышленные, тепловые предприятия и транспорт.

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С 2017 года в Красноярске состоялось три согласованных митинга «За чистое небо», в которых, по подсчётам организаторов, в общей сложности приняли участие порядка 4 тысяч человек. Готовится четвёртый митинг.

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Федеральные власти в курсе экологических проблем Красноярска. А власти региональные убеждают, что работа по улучшению ситуации ведётся. Однако экоактивисты особых улучшений не видят.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с августа 2017 года красноярское министерство экологии и рационального природопользования возглавлял Владимир Часовитин. В январе 2019 года стало известно, что он уходит с этой должности.

«В силу большого масштаба происходящих изменений министерством были допущены технические сбои по ряду вопросов, и министр в этой ситуации посчитал правильным взять на себя часть ответственности и подать в отставку», — прокомментировали тогда в краевом правительстве.

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Что касается Павла Корчашкина, в сентябре 2014 года он выиграл выборы мэра Зеленогорска (Красноярский край).