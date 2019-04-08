Шанхай, Китай, 8 апреля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Премьера нового гибридного Karma Revero состоится на автосалоне в Шанхае в апреле 2019 года, сообщает издание Motor1.

Motor1 Karma Revero

Новинка получит увеличенный запас хода и двигатель от BMW. Ожидается, что компания Karma выпустит модель с немецким движком уже в 2019 году. Бензиновый 3-цилиндровый турбодвигатель будет работать с новым высоковольтным литий-ионным аккумулятором NMC и двумя электромоторами. До 100 км/ч модель на движке от BMW будет разгоняться за 4,5 секунды.

«Мы создали электрическую силовую установку мирового уровня, которая отвечает высочайшим требованиям по динамике и эффективности», — сказал технический директор бренда Karma Боб Крузе.

Он добавил, что новая модель будет отличаться от предшественника не только техническими характеристиками, но и оригинальным внешним видом.

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