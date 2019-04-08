Луга , Ленинградская область, 8 апреля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Массированный удар ствольной и реактивной артиллерии уничтожил лагерь условных «террористов» на учениях в Ленинградской области. Учения проводились с использованием сирийского боевого опыта, сообщили 8 апреля в пресс-службе Западного военного округа.

Mil.ru Работа реактивной артиллерии

Боевые стрельбы проходили на полигоне «Лужский» в ходе заключительного этапа лагерного сбора артиллерии. В нем участвовали более тысячи военнослужащих и свыше 250 единиц вооружения и военной техники.

В залповой стрельбе по позициям условного противника были задействованы реактивные системы «Град» и «Ураган», 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Мста-Б» и «Акация».

Стрельбы по «лагерю боевиков» выполнялись с разных направлений на расстояниях до 20 км, артиллерийские подразделения взаимодействовали с расчетами беспилотных летательных аппаратов в составе разведывательно-ударных комплексов.