Москва, 8 апреля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Умер экс-глава госсовета Татарии, известный российский политик Василий Лихачёв, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля. С 1991 года по 1998 год Лихачев стал вице-президентом республики и возглавил парламент Татарии.

Gossov.tatarstan.ru Василий Лихачёв

С 1998 года он перешел на дипломатическую работу, стал постпредом России в Евросообществе.

В Совфеде соболезнуют родным и близким политика.

«Человек уникальной политической биографии. Мы молодыми, чуть за тридцать начинали в Казани вместе. Мне 33, ему 35. Оба прямиком из университета стали заведующими отделами Татарского обкома КПСС. Потом он был вице-президентом Татарстана, возглавлял Госсовет, был первым заместителем председателя Совета Федерации. Затем путь дипломата, депутат Госдумы, член ЦИК. Яркий и честный человек. Очень неожиданный уход», — отметил в Facebook член Совфеда Олег Морозов.