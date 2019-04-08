Уссурийск, Приморский край, 8 апреля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В Уссурийске на месте древнего Краснояровского городища начались сельскохозяйственные работы, возводится ограждение, уникальный археологический памятник федерального значения оказался распаханным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) JamesDeMers Археолог

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Когда-то здесь находился город Кайюань, являвшийся столицей средневекового государства Восточное Ся, однако, в 2016 году на кадастровый учёт здесь был поставлен участок земли площадью 80 тыс. кв. м., отнесённый к категории земли сельскохозяйственного назначения. Учёные полагают, что аналогичного по значимости памятника нет нигде в мире, а земляные работы наносят непоправимый ущерб средневековому городищу, имеющему большую культурную ценность.

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Заведующая сектором Средневековой археологии Института истории ДВО РАН Надежда Артемьева удивлена тем, что земля была передана в чьё-то пользование, так как создание на базе Краснояровского городища Дальневосточного археологического заповедника включено в проект развития Дальнего Востока.

«Обескуражены тем, что земля вообще была выдана, тем более без обременений. Вся территория городища является памятником федерального значения, любые земельные работы здесь запрещены. Сегодня у нас состоялась встреча с главой местной администрации. Евгений Корж заверил, что будет наведен порядок», — рассказала она ИА UssurMedia.

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