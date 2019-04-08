Соледар, ДНР, 8 апреля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки боевики ВСУ шесть раз открыли огонь по территории ДНР, выпустив 41 единицу боеприпасов, сообщили 8 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

На горловском направлении украинские силовики выпустили 19 мин калибра 120 мм. На донецком направлении ВСУ применили крупнокалиберное стрелковое оружие, а на мариупольском направлении выпустили десять мин калибра 120 мм и восемь мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Михайловка, Ясиноватая, Крутая Балка, Октябрь, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК заявили, что потерь среди мирных жителей ДНР, а также разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 191 единицу беоприпасов. В результате осколочные ранения получил житель Петровского района Донецка.

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