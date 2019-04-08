Горно-Алтайск, 8 апреля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Руководство Сбербанка, в февраля 2019 года «оскандалившее» ушедшего в отставку алтайского губернатора Александра Бердникова в связи со строительством горно-лыжного комплекса «Манжерок», выстраивает диалог с новым главой региона — Олегом Хорохординым. Судя по официальному сообщению республиканского правительства, опубликованному по итогам встречи в центральном офисе ПАО «Сбербанк» в Москве, на встрече помимо Олега Хорохордина присутствовали: замминистра экономического развития России Сергей Галкин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Помимо вопроса развития горнолыжного комплекса, речь шла об улучшении инвестиционного климата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Известно, что Станислав Кузнецов высказался о необходимости ускорения газификации села Манжерок и создании более комфортных условий для формирования кадрового потенциала в области гостиничного и ресторанного бизнеса в Республике Алтай.

Напомним, ГЛК «Манжерок» является одним из крупнейших инвестиционных объектов в Республике Алтай с объем инвестиций порядка трёх миллиардов рублей. Его владельцем с 2011 года являются структуры Сбербанка. Действующая канатно-кресельная дорога считается одной из самых длинных в Сибири (около 2300 м), она соединяет нижнюю станцию и вершину горы Малая Синюха. Создание механической системы формирования снежного покрова на курорте Манжерок осуществлялся в рамках целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011—2018 годы)».

По мнению руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, стратегический план развития туристической отрасли региона необходимо разрабатывать с участием стратегических инвесторов и под руководством Министерства экономического развития России.

«Строительство системы оснежения — действительно важный шаг в развитии круглогодичного и цивилизованного туризма. Это новые рабочие места, и экологическая безопасность — две важные составляющие в развитии экономики республики», — отметил врио главы региона Олег Хорохордин.

Напомним, создать систему искусственного оснежения власти Республики Алтай обещали ещё осенью 2018 года. Уход в отставку губернатора Александра Бердникова и назначение Олега Хорохордина состоялись на фоне скандального заявления руководства «Сбербанка» (основной крупный инвестор в республике) о провале туристического сезона и в коррупционном понуждении банкиров в вопросах строительства горнолыжного курорта «Манжерок».

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"Хочу публично попросить губернатора извиниться перед своими людьми за то, что он со своей командой виноват в том, что не сделал элементарную работу и в регионе сорван туристический сезон», — эти слова, сказанные на инвестиционном форуме в Сочи, Станислав Кузнецов обращал в адрес Александра Бердникова.