Ярославль, 8 апреля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков потребовал от своих подчиненных перенести мусорные контейнеры с муниципальной земли на территории жилых домов. Такое заявление он сделал на общегородском совещании в мэрии 8 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусорная площадка в Ярославле

Волков признал, что убирать мусорные площадки для мэрии слишком хлопотно.

«Заваливают, только убираем, где-то и ломают. Где-то 10 дней назад мы поднимали вопрос перед комитетом по управлению муниципальным имуществом о переносе контейнерных площадок на территории земельных участков, относящихся к многоквартирным домам. Такую работу надо завершить по всем площадкам, стопроцентно перенести на территорию домов прилегающих до конца этого месяца, до 1 мая», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос содержания контейнерных площадок обострился после начала работы в регионального оператора по вывозу мусора. Управляющие компании перестали их убирать, так как деньги за это им никто не платит. Согласно закону, содержать площадку должен собственник. Если земля муниципальная — это мэрия. Большинство площадок находится именно на муниципальной земле. В бюджете города деньги на содержание заложены не были.

Если перенести контейнерные площадки на придомовую территорию, оплачивать их уборку будут жители, а не бюджет.