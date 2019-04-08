Манила, 8 апреля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл с неофициальным визитом в столицу Филиппин — Манилу, сообщает 8 апреля пресс-служба министерства обороны РФ.

Mil.ru Корабли Тихоокеанского флота РФ

По данным ведомства, в составе отряда — большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», а также средний морской танкер «Иркут».

Отмечается, что на 8 апреля запланирован визит командира отряда и командиров кораблей к командующему Военно-морскими силами Филиппин. Также российские моряки примут участие в возложении венка к памятнику национальному герою Хосе Рисалю. Визит продлится до 13 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ вышел в дальний поход из Владивостока 1 апреля. В период плавания корабли посетят ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также примут участие в российско-китайском совместном учении «Морское взаимодействие — 2019».

Напомним, осенью 2018 года корабли ТОФ во время дальнего похода побывали в портах Шри-Ланки, Японии, Южной Кореи, Брунея, Сингапура, Китая и Индии, а также приняли участие в российско-индийских маневрах IndraNavy 2018.