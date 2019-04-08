Воронеж, 8 апреля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Более сотни жителей Воронежа приняли участие во всероссийской акции «Сохрани лес», которая проводилась 7 апреля в 85 регионах России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

В Воронеже прием макулатуры активисты «Молодежки ОНФ» проводили на нескольких площадках: рядом с Воронежским государственным лесотехническим университетом, госуниверситетом, техникумом строительных технологий, университетом инженерных технологий, рядом со школой №36 и областной библиотекой имени Никитина.

Всего в акции приняли участие более 100 человек, в итоге было получено почти 930 кг макулатуры, сообщили организаторы.

Акцию «Сохрани лес» активисты «Молодежки ОНФ» провели 7 апреля в 85 российских регионах — стартовала акция во Владивостоке, а завершил экологическую эстафету Калининград. Цель акции — сбор макулатуры, что должно помочь сохранить «зеленый щит» вокруг городов России.