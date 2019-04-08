Тегеран, 8 апреля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Власти Ирана пригрозили США внесением в свой черный список американских военных, если Вашингтон признает Корпус Стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщает 8 апреля Ekurd.net.

Хаменеи выступает перед солдатами КСИР

Слухи о подобном решении властей Соединенных Штатов ходили на протяжении нескольких лет, однако, по данным информационного агентства Reuters, впервые Вашингтон задумался об этом всерьез.

Пентагон, а также администрация Белого дома отказались комментировать данную информацию. Иранская миссия при Организации Объединенных Наций также отказалась от комментариев.

Напомним, отношение между США и Ираном значительно ухудшились, когда президентом был избран Дональд Трамп, отменивший ядерное соглашение, заключенное администрацией Белого дома в 2015 году.