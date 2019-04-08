Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Пожилая женщина погибла в своей квартире Петербурге в результате прорыва теплотрассы в ночь на 8 апреля. Ее сын получил ожоги и госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Это уже третья смерть из-за аварий теплотрасс в ходе отопительного сезона 2018−2019 годов в Петербурге.

Https://vk.com/spb_today Место прорыва трубы в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

По данным следствия, ночью 8 апреля вблизи дома №49 по 2-й Комсомольской улице в Красносельском районе Петербурга произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Кипяток ударил в окно квартиры на первом этаже жилого дома, выбил его вместе с рамой и залил квартиру. Женщина, 1955 года рождения, находившаяся в квартире, погибла на месте ЧП от термических ожогов, ее 39-летний сын также получил ожоги и госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель человека».

«Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается комплекс необходимых экспертиз, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По данным предприятия ГУП «ТЭК СПб», которому принадлежит аварийная труба, прорыв произошел в 02:55 мск на трубопроводе диаметром 219 мм с вытеканием теплоносителя на поверхность. Его локализовали силами ремонтной бригады в 03:45 мск.

Здания, попавшие в зону аварии, переведены на резервную схему теплоснабжения. Горячее водоснабжение подается в полном объеме.

«В 1994 году был произведен капремонт теплосетей на данном участке. Экспертиза промышленной безопасности проводилась в 2018 году, срок службы продлен до 2021 года. В связи с тем, что данная территория передана в реновацию, этот участок тепловых сетей не может быть включен в программу реконструкции», — заявили в ГУП «ТЭК СПб».

Погибшая женщина стала третьей жертвой текущего отопительного сезона в Петербурге.

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Напомним, 28 сентября 2018 года, в первый день нынешнего отопительного сезона, из-за прорыва трубы на Измайловском проспекте Петербурга в кипятке заживо сварились два молодых человека. Они находились в подвальном помещении во время прорыва трубы теплоснабжения и не успели выбраться. Идет следствие.