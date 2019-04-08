Иваново, 8 апреля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Всероссийская акция «Сохраним лес» по сбору макулатуры, которая проводилась 7 апреля в 85 регионах РФ, затронула и Ивановскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Antranias Охрана леса

В шести точках по разным районам Иванова волонтеры принимали макулатуру от жителей и организаций, активное участие в сборе приняли сами волонтеры. В числе участников акций — Ивановский музыкальный колледж, профкомы Ивановского государственного педагогического университета и Ивановского государственного химико-технологического университета.

В общей сложности за один день акции — с 10:00 до 17:00 — удалось собрать 708 кг макулатуры.

Всероссийская акция #СохранимЛес 7 апреля прошла в 85 регионах РФ, ее организаторами выступила «Молодежка ОНФ». Цель акции — сбор макулатуры, что, как считают активисты, поможет сохранить «зеленые щиты» городов. Собранная макулатура отправляется на заводы по переработке, ее принимают бесплатно.