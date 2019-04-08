Москва, 8 апреля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля, в Москве синоптики прогнозируют осадки. По данным Гидрометцентра, дождь будет небольшой, местами умеренный.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

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Осадки в регион принесёт скандинавский циклон. Погода будет облачная. При этом воздух прогреется до 9 °C …11 °С, по области — до 6 °C …11 °С. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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Добавим, такая же погода сохранится и завтра, 9 апреля. Однако будет ещё теплее. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до отметки +16 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве во второй половине апреля ожидается повышение температуры воздуха до +15 градусов. Согласно прогнозам Гидрометцентра, температурные показатели в Москве будут колебаться в пределах 6−8 градусов в дневное время и снижаться в темное время суток до 1−3 градусов.