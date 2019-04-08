Улан-Удэ, 8 апреля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Активисты «Молодёжки ОНФ» в Бурятии собрали за день более тонны макулатуры. Акция «Сохраним лес», направленная на сохранение целостности «Зелёного щита» российских городов, прошла 7 апреля по всей стране. В «Зелёный щит» входят реки, леса, береговые линии, озёра и пруды.

Pexels Макулатура

В республике в акции приняли участие 132 человека. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении организации, они организовали пять точек сбора, на которых стояли по три-четыре человека, принимавшие макулатуру у населения. О расположении точек горожан известили заранее через СМИ.

«Акция проводилась нами («Молодёжка ОНФ»), но мы сотрудничали ещё с общественной организацией «Будущее земли зависит от тебя». Они периодически проводят акции по раздельному сбору мусора. Поэтому мы предложили им совместно провести, потому что у них точки известны, и люди к ним приходят», — рассказала активист ОНФ в Бурятии Наталья Харанутова.

Собранная тонна макулатуры, как сообщается, была отправлена на переработку. По результатам акции республика заняла 30-е место по всей стране, опередив соседнюю Иркутскую область (31-е место), однако сильно отстав от Забайкальского края, который расположился на 21-м месте.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером всероссийской акции стала Московская область, где волонтеры собрали почти 20 тонн макулатуры.

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