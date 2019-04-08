Вашингтон, 8 апреля, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Энтузиасты выложили в сеть ролик модификации игры Grand Theft Auto: San Andreas с улучшенной графикой. Видео было опубликовано на YouTube-канале пользователя Anggi Hermawan.

Компьютерная игра GTA San Andreas

Некоторые геймеры отметили, что теперь графика уже довольно старой игры поднялась почти до уровня Grand Theft Auto V. Создатели игровой модификации выложили результаты своей работы в открытый доступ, мод могут скачать все желающие.

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Напомним, Grand Theft Auto: San Andreas вышла в продажу 26 октября 2004 г почти на всех известных игровых платформах. Она была пятой по счету игрой франшизы Grand Theft Auto и третьей 3D-игрой популярной серии.