Москва, 8 апреля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Роспотребнадзор с 8 по 28 апреля организовал всероссийскую горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания, сообщили в ведомстве.

MichaelGaida Телефон

Специалисты управлений Роспотребнадзора проконсультируют всех желающих по таким вопросам, как выбор продукции здорового питания в общепите, получение информации о фальсификате, оформление претензии на качество услуг общепита и др.

Телефон горячей линии будет работать круглосуточно без выходных по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) на русском и английском языках.

Читайте также: Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиН для общепита

Как сообщало ИА REGNUM представители Роспотребнадзора и бизнес-сообщества подготовили проект новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по общественному питанию (СанПиН).

Развитие сюжета: Роспотребнадзор хочет узаконить наказание за фальсификат