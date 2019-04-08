Чеджу, Южная Корея, 8 апреля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. На территории южнокорейского острова Чеджу были обнаружены комары — переносчики японского энцефалита. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Корейский центр по контролю и предупреждению заболеваний.

francok35 Комар

Известно, что предупреждение о японском энцефалите публикуют ежегодно (с марта по ноябрь), после того как данное инфекционное заболевание было обнаружено. В настоящее время за пределами острова Чеджу не было обнаружено комаров — переносчиков японского энцефалита.

Известно, что более 99% людей, который укусил такой комар, не ощущают симптомов заражения либо испытывают лихорадку. Только в 20−30% случаев укус комара может привести к смерти. В 2018 году 17 человек обратились в больницу из-за укусов, один человек скончался.

Японский (комариный) энцефалит — острое инфекционное заболевание с трансмиссивным путём передачи инфекции. Вызывается нейротропным вирусом, переносчиками которого являются комары. Характеризуется преимущественным поражением вещества головного мозга и мозговых оболочек.