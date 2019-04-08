Лондон, 8 апреля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Компания McLaren Automotive Limited представила в Сан-Франциско новый суперкар 600LT в цветовой гамме Vega Blue, сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Carsweek McLaren 600LT

Кроме необычного цвета, у суперкара большое количество карбоновых элементов: накладки на пороги, передний сплиттер, задний диффузор, накладка на задние фары и задний спойлер. Из карбонового волокна изготовлен почти весь задний бампер. Кресла в салоне также изготовлены из карбона.

Под капотом новинки 3,8-литровый турбодвигатель, способный развивать мощность до 592 л. с. До 100 км/ч авто разгоняется за 2,8 секунды, а максимальная скорость суперкара 328 км/ч.

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