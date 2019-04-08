Красноярск, 8 апреля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. К всероссийской акции «Молодёжки ОНФ» «Сохраним лес» 7 апреля присоединился Красноярск. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 апреля, в региональном отделении ОНФ, за один день молодёжь Красноярска собрала 4236 кг макулатуры.

Региональное отделение ОНФ в Красноярском крае Акция «Сохраним лес» в Красноярске

По словам организаторов, в рамках акции, целью которой стало развитие культуры раздельного сбора мусора, молодые люди призывали жителей Красноярска сдавать макулатуру.

Для этого было организовано пять точек сбора макулатуры в образовательных учреждениях города.

«Участие в экологической акции приняли школьники и студенты из Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярского техникума промышленного сервиса, Красноярского колледжа олимпийского резерва, школы №17 и школы №23. Самыми активными оказались ученики 23-й школы, они собрали 3820 кг картона и бумаги. Всю собранную макулатуру мы отправили на вторичную переработку», — прокомментировал участник красноярской команды «Молодёжки ОНФ» Константин Кистерский.

По словам организаторов, раздельный сбор отходов будут продолжать в учебных учреждениях Красноярска. Например, в школе №23 в ближайшее время должно состояться мероприятие по сбору пластика. Школьники планируют собрать 100 тысяч пластиковых бутылок.

Источник: Константин Кистерский, Youtube.com

Эксперт региональной тематической площадки ОНФ «Экология» Татьяна Спожакина отметила, что такие акции воспитывают в людях экологическую культуру:

«Однако от редких акций, которые связаны со сдачей вторичного сырья, необходимо переходить к системному подходу. Мы видим, что жители Красноярска готовы к раздельному сбору отходов, они готовы сдавать на переработку и стекло, и металл, и бумагу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным «Молодёжки ОНФ», всего 7 апреля в рамках акции «Сохраним лес», в которой приняли участие более 12 695 человек из 76 регионов России, было собрано 114,9 тонны макулатуры.