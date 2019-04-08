Лондон, 8 апреля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Риск развития заболеваний, приводящих к инфаркту или инсульту, возрастает при употреблении даже незначительных доз алкоголя, заявили представители коллектива исследователей из Оксфордского университета, 4 апреля сообщило издание The Lancet.

Аксели Галлен-Калелла. Симпозиум. 1894

Результаты, полученные британскими учёными, поставили под сомнение выводы, сделанные в ходе предыдущих работ по данной тематике, согласно которым профессором Чжэнмином Ченом рекомендовалось умеренное употребление алкогольных напитков.

В эксперименте приняло участие 50 тысяч граждан КНР, проживающих в десяти разных регионах. Выбор участников был обусловлен выраженными генетическими особенностями жителей Юго-Восточной Азии, не часто встречающимися у европейцев.

Для коллектива исследователей под руководством Ионы Миллвуд и Робина Уолтерса оказалось важным наличие гена ALDH2, отвечающего за фермент альдегиддегидрогеназа, расщепляющего ацетальдегид — виновник неприятных ощущений, сопровождающих похмелье, и гена ADH1B, точнее его варианта rs1229984, освобождающего организм от алкоголя.

Состояние здоровья участников эксперимента анализировалось по электронным историям болезни, предоставленным структурой China Kadoorie Biobank.

Анализ полученных данных позволил констатировать стабильное повышение артериального давления, связанное с приёмом алкоголя. Доказано, риск развития осложнений в виде инсульта или инфаркта возрастал по мере увеличения употребляемого количества алкоголя. Результаты эксперимента побудили профессора Женгмин Чена, представлявшего кафедру популяционного здоровья Наффтлда Оксфордского университета, заявить: «Умеренное употребление алкоголя не дает защиты от инсульта». Более того, учёный утверждает — риск увеличивает «даже умеренное употребление». Сходные результаты получены при исследовании влияния алкоголя на риск развития инфаркта миокарда.

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