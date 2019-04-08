* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 8 апреля, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Российская военная полиция обнаружила в сирийском лагере Ярмук под Дамаском схрон боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 8 апреля журналистам представитель военной полиции.

Оружие

По его словам, в ходе патрулирования в развалинах лагеря к военным полицейским обратился местный житель и сообщил, что в тоннеле под домом находятся оружие и боеприпасы, оставшиеся от террористов.

«Совместно с правоохранительными органами Сирийской Арабской Республики тоннель досмотрен, данные боеприпасы были изъяты», — сообщил представитель военной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года саперные подразделения Сирийской Арабской армии в ходе разминирования районов Южного Дамаска обнаружили созданный боевиками подземный туннель протяженностью около одного километра. Такая сеть коммуникаций позволяла исламистам скрытно и безопасно снабжать свои подразделения оружием и боеприпасами практически во всех районах.

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