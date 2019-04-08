Луганск, 8 апреля, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Координатор гуманитарной подгруппы от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш выразил надежду на открытие дополнительных пунктов пропуска в Донбассе. Об такой необходимости он заявил накануне, 7 апреля, в ходе посещения контрольного пункта пропуска «Станица Луганская» между Украиной и Луганской Народной Республикой.

Блокпост ВСУ

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Фриш добавил, что открытие нового пункта пропуска с украинской стороны является одной из проблем, которая обсуждается с 2015 года. В качестве предполагаемых районов для открытия нового пункта пропуска, по его словам, рассматривались Станица Луганская, Золотое, Попасная и город Счастье.

«Любое открытие (КПП — прим. ИА REGNUM ) важно. Я буду рад, если ещё какой-то из них откроется», — приводит «Интерфакс-Украина» слова координатора ОБСЕ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук заявил о том, что Украина просит Россию облегчить передвижение мирным жителям через линию столкновения в Донбассе. В частности, Киев готов в одностороннем порядке отремонтировать мост в Станице Луганской (Луганская область), а также открыть дополнительный пункт пропуска «Золотое».