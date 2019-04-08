Барнаул, 8 апреля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Экспериментально-теоретическое исследование влияния ультразвукового воздействия на процесс очищения воздуха от вредных частиц планируют провести учёные Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ). Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Отмечается, что заявка учёных о проведении исследования на средства гранта была одобрена Российским научным фондом. Работа позволит приблизиться к решению крупной экологической проблемы — удаления из загрязненных газов твёрдых частиц с размерами менее 2,5 мкм, которые невозможно удалить другими способами. Эти частицы способны проникать через лёгкие человека в его кровь и приводить к тяжелейшим последствиям.

В пресс-службе вуза подчеркнули, что для Бийского технологического института 2019 год стал рекордным по количеству реализуемых проектов: грантами Президента РФ поддержаны три проекта, Российского фонда фундаментальных исследований — шесть, Российского научного фонда — два проекта.

Читайте также: В Бийске разработали технологию удаления патологического содержимого из ран