Благовещенск, 8 апреля, 2019, 08:52 — ИА Регнум. В ночь на 8 апреля в Белогорске Амурской области произошло возгорание в «пожароопасном» жилом доме, огнеборцам пришлось эвакуировать людей при помощи специальных лестниц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Амурской области.

skeeze Пожар

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Всего было спасено девять человек, в том числе трое детей, ещё двадцать человек эвакуировались самостоятельно. Позже в больнице скончалась хозяйка квартиры, ещё одна женщина с подозрением на травму позвоночника была доставлена в областную больницу.

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Всего в тушении пожара было задействовано 13 человек и четыре единицы техники пожарно-спасательной части № 4. Пожарные не допустили распространения огня на соседние помещения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в пресс-службе областной МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, Амурский областной суд постановил, что построенные в городе Белогорске за 700 млн рублей «картонные» дома для переселения граждан из аварийных бараков непригодны для проживания: не соответствуют строительным нормам и пожароопасны. Жильцов этих домов решено было переселить.