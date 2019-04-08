Кливленд, США, 8 апреля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:90.

(сс)Falkenpost Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 13 подборов.

Отметим, что «Сан-Антонио» занимает седьмое место в Западной конференции НБА. Неудачно проведший сезон «Кливленд» находится на 14-й строчке в Восточной конференции.

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Сан-Антонио Спёрз» (Сан-Антонио) — 90:112 (24:24, 22:38, 17:17, 27:33).

Читайте также: «Голден Стэйт» одержал победу над «Клипперс» благодаря 27 очкам Карри