Шэньян, Китай, 8 апреля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Шестеро человек были наказаны за нелегальные раскопки и кражу культурных реликвий Великой Китайской стены и древних гробниц в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

perfectfitsolutions Великая китайская стена

Преступники занимались раскопками на территории участков Великой Китайской стены, относящихся к временам правления династии Мин (1368 — 1644), а также на территории древних захоронений времен династии Цин (1644 — 1911) в городе Цзиньчжоу провинции Ляонин в мае 2018 года, сообщили в суде.

Нелегальные раскопки насели серьезный вред развалинам Великой Китайской стены. Было извлечено огромное количество глиняных изделий с места раскопок. Двое преступников были приговорены к шести месяцам тюрьмы и еще четверо — к условным срокам. Все они также были оштрафованы на суммы от 3 тыс. юаней ($446) до 8 тыс. юаней каждый. Все украденные предметы древности были переданы государству.