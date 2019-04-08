Москва, 8 апреля, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В системе быстрых платежей Банка России произошёл сбой. Как уточнили в пресс-службе регулятора, технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках системы быстрых платежей наблюдались с утра 7 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

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ЦБ РФ установил тарифы для системы быстрых платежей

Уточняется, что неполадки связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, которые предоставляют ряд информационных ресурсов.

Устранить технические неполадки удалось в течение того же дня.

«С 23:00 мск сервисы системы быстрых платежей предоставляются в полном объёме, система работает в штатном режиме», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, систему быстрых платежей в тестовом режиме Банк России запустил в конце января 2019 года. Ожидается, что системно значимые российские банки подключатся к этой системе ЦБ до конца 2019 года.

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Данная система, которая создаётся как альтернатива существующей системе быстрых переводов Сбербанка, позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам, например, по номеру мобильного телефона. Такие переводы будут проводиться быстро независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя.