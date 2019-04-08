Луганск, 8 апреля, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Перед проведением второго тура президентский выборов украинские спецслужбы стали активнее выявлять недовольных властью на временно подконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом заявил 7 апреля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, особенно тяжёлая ситуация сложилась в населённых пунктах Рубежное и Северодонецк, где многие люди недовольны ростом цен на продовольствие и коммунальные услуги.

«Дабы избежать митингов и забастовок, спецслужбы под видом борьбы с сепаратистами начали чистки в этих городах. Активно практикуется система доносов», — отметил Осадчий.

Он рассказал о случае, когда жительница города Старобельск после бытового конфликта написала донос на соседа, которого тут же арестовали.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили, что пьяные украинские силовики при свидетелях забили до смерти жителя Новотошковского за то, что он не отдал им свой мотороллер.

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