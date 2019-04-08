Мехико, 8 апреля, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Теннисист из Казахстана Александр Бубулик стал победителем турнира серии ATP Challenger в Мексике, сообщили 8 апреля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Freeimages9 Теннис

В финальном мачте казахстанский спортсмен встретился с теннисистом из Эквадора Эмилио Гомесом. Матч завершился уверенной победой Бублика — 6:3, 6:2.

Ранее Александр Бубли оказался сильнее сербского теннисиста Педжу Криштина — 1:6, 6:3, 6:4. Казахстанский спортсмен также одержал верх над американцами Митчеллом Крюгером — 7:6, 6:3 и Теннисом Сандгреном — 2:6, 6:2, 7:6.

Читайте также: Теннисистка из Казахстана выбыла из турнира Miami Open