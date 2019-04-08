Чэнду, Китай, 8 апреля, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Лесной пожар в провинции Сычуань на юго-западе Китая, жертвами которого стали тридцать человек, разгорелся с новой силой, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Около 17:00 по местному времени 6 апреля в горном лесу уезда Мули Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань вновь были зафиксированы языки пламени. В настоящее время 350 пожарных при содействии 440 местных жителей сражаются с огнем. Площадь пожара предварительно оценивается в 5−10 гектаров и продолжает расти в связи с ветреной погодой.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар первоначально разгорелся 30 марта примерно в 18:00 по местному времени на высоте 3700 метров в уезде Мули. На тушение пожара были брошены 600 человек после того, как пожар распространился на площадь 15 гектаров. Во время тушения пожара резкая смена ветра отрезала 30 борцов с пламенем. Все они погибли.

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