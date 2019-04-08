Лос-Анджелес, США, 8 апреля, 2019, 07:59 — ИА Регнум. В игру Mortal Combat 11 будет интегрирована защита от несанкционированного копирования Denuvo. Об этом 7 апреля сообщил портал Game Debate.

Скорпион. Компьютерная игра Mortal Kombat 11

Отмечается, что такое решение приняло руководство компании-издателя WB Games (Warner Bros. Interactive Entertainment). В среде геймеров новость была встречена негативно, многие из них выразили надежду на то, что внедрение Denuvo не отразится на производительности.

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Напомним, ранее Denuvo не смогла в течение длительного времени защитить авторские права издателей и разработчиков ряда игр. Например, для взлома игры Hitman 2 хакерам понадобилось лишь три дня.

Подобная ситуация наблюдалась и в случае с играми Resident Evil 2 Remake, Metro Exodus и Far Cry: New Dawn. Стоит отметить, что геймеры уверены: интеграция Denuvo негативно сказывается на производительности игр.