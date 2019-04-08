Владивосток, 8 апреля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы своим решением о введении налога на вёсельные лодки заставили волноваться тех, кто всю жизнь использовал такое транспортное средство и никогда не предполагал, что за владение им придётся платить, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пьер Огюст Ренуар. Лодка. 1878

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Рыболовная общественность с удивлением восприняла новость, что отныне транспортный налог будут уплачивать обладатели вёсельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил: заядлые рыбаки негодуют.

«Это как взять и отобрать у человека последнюю радость! Вот кому помешали эти лодки? Они что, сделают огромный плюс в бюджете? Конечно, не сделают, я уверен, это просто очередная форма глумления над своим же народом, не более», — высказал своё недовольство рыбак с полувековым стажем Степан Владимирович из Хабаровского края.

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Также рыбаки ставят под сомнение налаживание системы учёта таких лодок, которые стали налогооблагаемым имуществом.

«Интересно, как государство будет учитывать массу подобных лодок и катеров, используемых населением в глухих сельских районах с развитой речной или озерной сетью коммуникаций? С другой стороны, люди, живущие в удалённых или прибрежных районах и ежедневно использующие лодки для передвижения и добычи водных биоресурсов, слыхом не слыхивали о каких-то налогах за свою лодку, автоматически станут нарушителями налогового законодательства?» — задаётся вопросом владелец моторной лодки Александр из Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, в частности, речь идет об исключении вёсельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.