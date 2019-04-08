Париж, 8 апреля, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В заявлении, опубликованном в воскресенье, 7 апреля 2019 года, по случаю 25-й годовщины памяти жертв геноцида в Руанде, президент Франции Эммануэль Макрон «выразил солидарность с руандийским народом», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я хотел бы выразить солидарность с руандийским народом и сочувствие погибшим и их семьям», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции встретился с представителями Ibuka France, ассоциации поддержки жертв геноцида в Руанде.

Глава государства объявил о создании комиссии историков и исследователей, чтобы пролить свет на противоречивую роль Парижа в этой трагедии. Комиссия будет иметь доступ ко всем французским архивам, касающимся Руанды в период с 1990 по 1994 год.